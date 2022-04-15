Van Gölü kenarındaki ahırlar yıkıldı, sahil bandı projesi başlatıldı

VAN Gölü ile çevresinin kirlenmesine neden olan şehir merkezindeki ahırlar, tek tek yıkılıyor.

ÇEVRE 15.04.2022, 13:48 15.04.2022, 13:52

Göl sahilinde İpekyolu sınırlarındaki 307 ahırın yıkıldığı bölgeye, belediyenin geliştirdiği projeyle sahil bandı ve park projesi uygulanıyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ahırların 75'inin daha bu yıl içinde yıkılacağını ve bölgeye de sahil bandıyla park yapılacağını söyledi.

Şehir merkezinde, Van Gölü ile çevresinde kirliliğe neden olan ahırlar yıkılıyor. Van Gölü kıyısındaki Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyelerinin de desteklediği çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, ahırları polis eşliğinde yıktı. Şu ana kadar İpekyolu ilçesinde bulunan ve Van Gölü'nün kirlenmesine neden olan 307 ahır yıkıldı. Belediyenin geliştirdiği projeyle de bölgede, sahil bandı ve park yapımına başlandı. Ekiplerin, sahil bandının güzel görünüme kavuşması amacıyla başlattığı çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

Her ilçe belediyesi, kendi sınırlarındaki sahil bandı projesini yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyelerinin çalışmalarına iş makineleriyle destek veriyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan kent halkının, bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için valilik de kırsal alanda hayvancılık faaliyeti yürütecek çiftçilere, yol yapım ve diğer konularda yardımcı oluyor. Kent merkezinin ahırlardan arındırılmasıyla hem göl çevresinin kirlilikten korunması hem de kıyı kesimlerinde yaşanan sinek sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

'HALKIMIZI VAN GÖLÜ İLE BULUŞTURACAĞIZ'

Van Kalesi'nin güneyindeki sahil bandında inceleme yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Biliyorsunuz sahilde birçok ahır vardı. Bu ahırlar hem Van Gölü'nü kirletiyor hem de insanlarımızın göle ulaşmalarını ve buradaki etkinliklere engel oluyordu. Bu noktada şu ana kadar 307 ahır yıkıldı. Bu sene içinde de 75 ahırın yıkımı daha gerçekleşecek. Bu sahil bandını hemşehrilerimizle buluşturmak istiyoruz. Burada ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bu alanda park çalışmamız da var. Toplam 230 dönümlük alanda bir park çalışmamız olacak. Hemen yanı başında ise yaklaşık 100 bin metrekare alanda sahil bandı ve aynı zamanda ikinci park çalışması var. Bu çalışmalarımız 'Millet Bahçesi'ne benzer park ve etkinlik alanları olacak. İnsanlar buraya geldiğinde ağır bir kokuyla karşı karşıya kalıyordu. Ahırcılık faaliyetleri uzun süre burada devam etmiş ancak burası Van'ın en değerli havzasıdır, en değerli yeridir. Yeni ahır yapımına izin vermediğimiz gibi yıkma noktasında da bir irademiz var" diye konuştu.

Van Gölü'nün korunması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Ahırları yıkılan vatandaşlarımız, kırsal alanda hayvancılık faaliyetlerine devam edecektir. Ahır yıkımlarında personellerimiz zaman zaman tepkiyle karşılaşıyor. Bunun için biz de hemşehrilerimizden rica ediyoruz. Bir zorlukla karşılaşmak istemiyoruz çünkü buralar değerli havzalar. Bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz.

Bu noktada buradaki yapıların tamamı zaten kaçak yapı. Hem göl kirleniyor hem insanlar koku içinde kalıyor hem de bu bölge gelişemiyor. Buna karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Kentimizin gelişmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Hayvan sahipleri ve ahır sahipleri kırsal bölgeye gitsinler. Yol ve faaliyetlerini gerçekleştirme noktasında da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yardım ediyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız da sürüyor" dedi. (DHA)
 

Yorumlar (0)
8
açık
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 34 75
2. Bodrumspor 34 67
3. 1461 Trabzon FK 34 67
4. Sivas Belediyespor 34 60
5. Afjet Afyonspor 34 59
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 34 59
7. Çorum FK 34 58
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 34 56
9. Somaspor 34 52
10. İnegölspor 34 49
11. Ankaraspor 34 47
12. Etimesgut Belediyespor 34 41
13. Sarıyer 34 39
14. Serik Belediyespor 34 39
15. Diyarbekirspor 34 38
16. Adıyaman FK 34 35
17. Turgutluspor 34 34
18. Ergene Velimeşespor 34 28
19. Niğde Anadolu FK 34 22
20. Kahramanmaraşspor 34 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21