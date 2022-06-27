Van Gölü için yürüyen kadınlar Erciş'te

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ne dikkat çekmek için başlatılan yürüyüş çerçevesinde Erciş ilçesine ulaştı.

ÇEVRE 27.06.2022, 19:57 27.06.2022, 23:39
Van Gölü için yürüyen kadınlar Erciş'te

"Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" sloganıyla Van'ın Edremit ilçesinden hareket eden dernek üyeleri, 430 kilometrelik Van Gölü çevresini yürüyerek temiz bir Van Gölü için farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Şu ana kadar 300 kilometrelik yolu etap etap tamamlayan aktivistler, yürüyüşün dokuzuncu etabında Erciş ilçesine ulaştı.

Adilcevaz’ın Aydınlar beldesinden sabah saat 08.00’de yürüyüşe başlayan aktivistler, 36 kilometrelik yolu 9 saatte tamamlayarak 17.00’de Erciş’e geldi. Aktivistler 10. etapta 30 kilometre yol yürüyerek Muradiye’nin Karahan Mahallesi'ne ulaşmayı planlıyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "Van Gölümüz kapalı bir havza. Biz etrafında yaşayan insanlar maalesef kirletiyoruz. Bu kirliliğin önüne geçebilmek için yapılması gereken iki şey vardır. Birincisi bizlerin, yaşayan insanların kirletmemesi. İkincisi de kurum ve kuruluşların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi. Biz şu anda işin etrafında yaşayan insanların kısmındayız. Bizlerin sahiplenmemiz lazım. Bu yürüyüşün amacı da odur. Bu farkındalığı oluşturmak. Çünkü gölümüz her gün maalesef kirleniyor. Bugün sahiplenmesek yarın olmayacak, başka Van Gölü de yok. Bu şiarla yürüyoruz" dedi.
 

Aktivist Leyla Helvacı, "Van Gölü aktivistleri olarak biz bir eylem planı başlattık. Bu eylem planı içinde Van Gölü'nün etrafını kadınlar öncülüğünde yürüyerek tamamlamak. Tabii erkek arkadaşlarımız da bize destek veriyorlar. Bu konuda şu anda 9. etaba kadar geldik. Ortalama 13 etap sürecek yürüyüşümüze Edremit'ten başladık ve Edremit'te sonlandırmayı düşünüyoruz. Her şey Van Gölü'nün mavi kalması için. Çünkü göl kirletilince sonradan temizlemek daha zor, daha meşakkatli. Biz diyoruz ki bu işe bir kadın eli değsin, belki yetkililer bizi duyar istediğimizi elde ederiz" dedi.

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