Van Gölü Havzası için su yönetimi oluşturulmalı

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” dolayısıyla farklı sosyal medya platformlarında, su ve önemine dair görsel ve yazılı olarak bir tanıtım ve bilgilendirme çalışması başlattı.

HAVZA İÇİN SU YÖNETİMİ

Suyun genel olarak insan yaşamındaki yerine değinilen bilgilendirme çalışmasında, Van Gölü havzası için de ayrı bir değerlendirmede bulunuldu.

Havzada su yönetimi oluşturulması gerektiği belirtilen bilgilendirme metninde, “Yaşamın anahtarı gözümüzün önünde, ayaklarımızın altında olan su kaynakları hayatımızı zenginleştiren bir hazinedir. Korunmalı ve Van Gölü Havzası için mutlaka su yönetimi oluşturulmalıdır.” ifadesi kullanıldı.

GÜNÜN ANLAMI

Güne dair yapılan değerlendirmede de, “Dünya Su Günü, BM üyelerinin ve diğer dünya ülkelerinin, giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.” denildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU

Yaşanan iklim değişikliği ile birlikte su kaynaklarında ortaya çıkan düşüşe dikkat çekilen bilgilendirmede şu hususlar öne çıkarıldı:

“*Su kaynakları hayatımızı zenginleştiren bir hazinedir.

*Su kaynakları, artan nüfus, kentleşme, sanayi, madencilik ve tarım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kirleticilerden korunmalıdır. Ayrıca iklim değişikliği kötüleştikçe, su kaynakları giderek daha kritik hale gelecektir.

*Yerkürenin 3/4’ü sularla kaplı olmasına rağmen kullanılabilir su miktarı % 2,5, içilebilir su miktarı ise % 1’den daha azdır.

*Su kaynakları tüm yaşamın anahtarı olduğu için korumalı ve uygun su yönetimi oluşturulmalıdır.”

KULLANICILARDAN DESTEK

Vangölü Aktivistleri Derneği’nin bu çalışması, dernek üyesi aktivistlerin paylaşımlarının yanı sıra çevre, su ve doğa konusunda duyarlı çok sayıda kullanıcı tarafından destek gördü.

Van ve Bitlis’te çevre, doğa ve tarihi zenginlik konusunda 2015 yılından bu yana farkındalık çalışmaları yapan Vangölü Aktivistleri Derneği, her hafta havzaya dair önemli bir konuda sosyal medya çalışması gerçekleştiriyor.

Prestijhaber