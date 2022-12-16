Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı toplantısı yapıldı

Van'da "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ÇEVRE 16.12.2022, 09:01
Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Bitlis ve Van ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve STK temsilcileri katıldı.

Balcı, konuşmasında, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde kısa sürede çok önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Van Gölü'nün korunarak gelecek kuşaklara bırakılması gerektiğini aktaran Vali Balcı, "Adı Van Gölü ama bir dünya değeri, kıymetli bir varlık. Bizlerin öncelikle bunun farkında olmamız gerekir. Cumhurbaşkanımızın eşleri kıymetli Hanımefendi’nin de bu projeyi himaye etmesi ve desteklemesi bizler için önemlidir. Bu yüzden de Van'ımız, memleketimiz adına kendilerine müteşekkir olduğumuzu belirtiyor, saygı ve hürmetlerimizi de iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Balcı şunları kaydetti:

"Birincisi dip çamur temizliği yapıyoruz. Normalde 30'a yakın aracımız vardı bunu 100'e çıkardık. Büyükşehir olarak Erciş'te de dip çamur temizleme çalışmalarına başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz. 100 kamyon ve 30 iş makinesi ile çalışma yürüteceğiz. İkincisi, katı atık tesisimiz var. Yine Van Gölü'nün kirlenmemesi adına önem arz ediyor.

İleri biyolojik arıtma tesisimiz var. Gölümüzün kirlenmemesi açısından çok önemli. Bunun dışında Büyükşehir olarak 6 ilçede arıtma yapıyoruz. Çünkü ilçelerimizdeki sular da dereler aracılığıyla göle taşınıyor. Ayrıca sıfır atıkla ilgili de kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla hayırlı, güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Burayı desteklemek ve katkı sağlamak benim için büyük bir mutluluktur. Bu bir ekip çalışmasıdır. Emeği geçen herkese candan ve yürekten teşekkür ediyorum. Bu işin bir parçası olmak, buna katkı sağlayan bir vali olmaktan mutluluk duyuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Toplantıda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce atık su yönetimi, katı atık yönetimi, sıfır atık, Van Gölü'nün doğal sit alanı ilan edilmesi, dip tarama faaliyetleri, atık kabul tesisleri, derelerin temizliği ile ilgili sunumlar yapıldı.AA

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