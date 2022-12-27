Van Gölü çekildi, liman kullanılamaz hale geldi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşanırken, suyun dibindeki doğa harikası mikrobiyalitler de ortaya çıkmaya başladı.

Daha önce göz kamaştıran Adilcevaz İskele Limanı, suların çekilmesiyle eski hareketliliğini de kaybetti. Ünal Emen isimli bir vatandaş, Adilcevaz Limanı’nın kendileri için paha biçilemez bir değer olduğunu belirterek, “Şimdi bu değeri maalesef yitirmiş bulunmaktayız. Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan limanımıza şimdi hiçbir tekne yanaşamıyor” dedi.İHA