Van-Gevaş İkizler Göleti ve Sulaması inşaatı hız kazanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Van ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Bu kapsamda “Van- Gevaş İkizler Göleti ve Sulaması” inşaatında gelinen son nokta hakkında yazılı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA; “Tamamlanması ile 4690 dekar tarımsal arazi sulayacak olan Van-Gevaş İkizler Göleti ve Sulaması inşaatına başlanmış olup, çalışmalar hızla devam etmektedir.” dedi.

Milli Ekonomiye yıllık 12.669.598 TL Katkı

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 12 Milyar 669 Milyon 598 Bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Genel Müdür AKCA; “Temelden yüksekliği 43 metre olacak olan ve 1.388.000 m³ depolama hacmine sahip “Van Gevaş İkizler Göleti ve Sulaması” işinin tüm bileşenlerinin tamamlanması neticesinde 4 bin 690 dekar tarımsal arazi sulanması hedeflenmektedir.” dedi.

Havadis