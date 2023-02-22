Van, Doğu'nun en kalabalık şehri…

Van'ın da aralarında bulunduğu, 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi nüfusu 2021 yılına göre 39 bin 553 bin kişi azalarak, binde 6,5'lik düşüşle 6 milyon 38 bin 331'den 5 milyon 998 bin 778'e geriledi. Bölgede en çok nüfusa sahip olan Van, 1 milyon 128 bin 749 nüfusuyla bölge illeri arasında ilk sırada yer alıyor.

ÇEVRE 22.02.2023, 08:47
Van, Doğu'nun en kalabalık şehri…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilin nüfusu artarken, 8 ilin nüfusunda düşüş kaydedildi. Bölge illeri içinde nüfus artış hızının en yüksek olduğu il binde 8,6'lık artışla Tunceli olurken, en yüksek düşüşün görüldüğü il ise binde 27,1'lik azalışla Ağrı oldu.

Nüfus artış hızı binde olarak Erzincan'da 7.9, Elazığ'da 5.8, Bitlis'te 4.9, Malatya'da 4.8, Iğdır'da 2.1 olarak kaydedilirken, nüfusu azalan illerdeki düşüş oranı ise binde olarak Van'da 10,8, Ardahan'da 26,2, Kars'ta 22,5, Ağrı'da 27,1, Muş'ta 15,0, Erzurum'da 9,5, Hakkari'de 10,4, Bingöl'de 2.0 olarak kaydedildi.

TÜİK'in verilerine göre bölge illeri arasında Van'ın nüfusu 1 milyon 128 bin 749, Malatya'nın nüfusu 812 bin 580, Erzurum'un nüfusu 749 bin 754, Elazığ'ın nüfusu 591 bin 497, Ağrı'nın nüfusu 510 bin 626, Muş'un nüfusu 399 bin 202, Bitlis'in nüfusu 353 bin 988, Kars'ın nüfusu 274 bin 829, Hakkâri'nin nüfusu 275 bin 333, Bingöl'ün nüfusu 282 bin 556, Erzincan'ın nüfusu 239 bin 223, Iğdır'ın nüfusu 203 bin 594, Ardahan'ın nüfusu 92 bin 481, Tunceli'nin nüfusu 84 bin 366 olarak kayıtlara geçti.

BÖLGE NÜFUSU AZALDI

2021 yılı kaydında Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfus düşüşü görüldü. 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi nüfusu 2014 yılına göre 2015'te 13 bin 996 kişi artarak, binde 2,36'lık artışla 5 milyon 927 bin 630'dan 5 milyon 941 bin 626'ya, 2016'da 2 bin 836 kişi azalarak 5 milyon 941 bin 626'dan 5 milyon 938 bin 790'a gerilerken, 2017 yılında 23 bin 876 kişi artarak 5 milyon 938 bin 790'dan 5 milyon 962 bin 666'ya, 2018 yılında da 6 milyon 43 bin 83'ten 6 milyon 58 bin 499'e yükseldi.

2019 yılında 6 milyon 58 bin 499'dan 6 milyon 45 bin 586'ya indi. Bölge nüfusu 2020'de 15 bin 251 kişi artarak 6 milyon 61 bin 837'ye yükselmişti. Doğu Anadolu nüfusu 2021'de ise 23 bin 506 kişi azalarak 6 milyon 38 bin 331'e inmişti.

DOĞU ANADOLU'NUN ÜLKE NÜFUS PAYI BELLİ OLDU

Doğu Anadolu'nun ülke nüfus payı yüzde 7.24'ten yüzde 7.03'e indi. Bölgenin 2007 yılında 5 milyon 694 bin 582 olan nüfusu, 2008 yılında 5 milyon 744 bin 243'e, 2009 yılında 5 milyon 761 bin 752'ye, 2010 yılında 5 milyon 775 bin 225'e, 2011 yılında 5 milyon 863 bin 508'e, 2012 yılında 5 milyon 906 bin 680'e yükseldi. 2013 yılında ise 5 milyon 906 bin 564'e indi.

Bölge nüfusu 2014'te 5 milyon 927 bin 630, 2015'de de 5 milyon 941 bin 626, 2016 yılında 5 milyon 938 bin 790, 2017'de 6 milyon 43 bin 83, 2018 yılında 6 milyon 58 bin 499, 2019 yılında 6 milyon 45 bin 586, 2020'de 6 milyon 61 bin 837, 2021 yılında ise 6 milyon 38 bin 331, 2022 yılında ise 5 milyon 998 bin 778 oldu.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 22 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15