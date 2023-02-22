Van, Doğu'nun en kalabalık şehri…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilin nüfusu artarken, 8 ilin nüfusunda düşüş kaydedildi. Bölge illeri içinde nüfus artış hızının en yüksek olduğu il binde 8,6'lık artışla Tunceli olurken, en yüksek düşüşün görüldüğü il ise binde 27,1'lik azalışla Ağrı oldu.

Nüfus artış hızı binde olarak Erzincan'da 7.9, Elazığ'da 5.8, Bitlis'te 4.9, Malatya'da 4.8, Iğdır'da 2.1 olarak kaydedilirken, nüfusu azalan illerdeki düşüş oranı ise binde olarak Van'da 10,8, Ardahan'da 26,2, Kars'ta 22,5, Ağrı'da 27,1, Muş'ta 15,0, Erzurum'da 9,5, Hakkari'de 10,4, Bingöl'de 2.0 olarak kaydedildi.

TÜİK'in verilerine göre bölge illeri arasında Van'ın nüfusu 1 milyon 128 bin 749, Malatya'nın nüfusu 812 bin 580, Erzurum'un nüfusu 749 bin 754, Elazığ'ın nüfusu 591 bin 497, Ağrı'nın nüfusu 510 bin 626, Muş'un nüfusu 399 bin 202, Bitlis'in nüfusu 353 bin 988, Kars'ın nüfusu 274 bin 829, Hakkâri'nin nüfusu 275 bin 333, Bingöl'ün nüfusu 282 bin 556, Erzincan'ın nüfusu 239 bin 223, Iğdır'ın nüfusu 203 bin 594, Ardahan'ın nüfusu 92 bin 481, Tunceli'nin nüfusu 84 bin 366 olarak kayıtlara geçti.

BÖLGE NÜFUSU AZALDI

2021 yılı kaydında Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfus düşüşü görüldü. 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi nüfusu 2014 yılına göre 2015'te 13 bin 996 kişi artarak, binde 2,36'lık artışla 5 milyon 927 bin 630'dan 5 milyon 941 bin 626'ya, 2016'da 2 bin 836 kişi azalarak 5 milyon 941 bin 626'dan 5 milyon 938 bin 790'a gerilerken, 2017 yılında 23 bin 876 kişi artarak 5 milyon 938 bin 790'dan 5 milyon 962 bin 666'ya, 2018 yılında da 6 milyon 43 bin 83'ten 6 milyon 58 bin 499'e yükseldi.

2019 yılında 6 milyon 58 bin 499'dan 6 milyon 45 bin 586'ya indi. Bölge nüfusu 2020'de 15 bin 251 kişi artarak 6 milyon 61 bin 837'ye yükselmişti. Doğu Anadolu nüfusu 2021'de ise 23 bin 506 kişi azalarak 6 milyon 38 bin 331'e inmişti.

DOĞU ANADOLU'NUN ÜLKE NÜFUS PAYI BELLİ OLDU

Doğu Anadolu'nun ülke nüfus payı yüzde 7.24'ten yüzde 7.03'e indi. Bölgenin 2007 yılında 5 milyon 694 bin 582 olan nüfusu, 2008 yılında 5 milyon 744 bin 243'e, 2009 yılında 5 milyon 761 bin 752'ye, 2010 yılında 5 milyon 775 bin 225'e, 2011 yılında 5 milyon 863 bin 508'e, 2012 yılında 5 milyon 906 bin 680'e yükseldi. 2013 yılında ise 5 milyon 906 bin 564'e indi.

Bölge nüfusu 2014'te 5 milyon 927 bin 630, 2015'de de 5 milyon 941 bin 626, 2016 yılında 5 milyon 938 bin 790, 2017'de 6 milyon 43 bin 83, 2018 yılında 6 milyon 58 bin 499, 2019 yılında 6 milyon 45 bin 586, 2020'de 6 milyon 61 bin 837, 2021 yılında ise 6 milyon 38 bin 331, 2022 yılında ise 5 milyon 998 bin 778 oldu.

Van Bölge Gazetesi