Van depreminde ağır hasar alan iki bina, nihayet yıktırılıyor

23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen birçok bina yıktırılmayı beklerken, bunlardan biri olan eski Buğday Pazarı Ahmedi Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binası ve Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi için nihayet yıkım kararı çıktı.

2011 yılında Van'da meydana gelen depremler sonrası birçok bina yerle bir olurken, birçok bina ise ağır hasar almıştı. Depremde ağır hasar alan ve akabinde boşaltılan Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanındaki Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait hasarlı bina ile Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi yıllardır yıktırılmayı bekliyor.

Van depreminin üzerinden 11 yıla yakın bir süre geçmesinin ardından, hasarlı binalar için nihayet yıkım kararı verildi. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, kent genelinde halen depremin izleri silinmedi. Depremde ağır hasar alan birçok yapı yıktırılmayı beklerken, eski VASKİ binası ve Belediye İş Merkezi için yıkım kararı çıktı.

23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde 31 bin bina ağır hasar görmüştü. Ağır hasarlı binaların birçoğu yıktırılırken, bir kısmı ise halen yıktırılmayı bekliyor. Yıktırılmayı bekleyen binalar arasında Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi ve eski Buğday Pazarı Ahmedi Hani Parkı yanında yer alan VASKİ eski hizmet binası önümüzdeki günlerde yıktırılacak. Edinilen bilgiye göre, tehlike saçan iki ağır hasarlı bina, Şubat ayı içerisinde yıktırılacak.

Bölgegazetesi