Van depremi emsal olur mu?

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Sigortalı olup depremde hayatını kaybedenlerden, koşulları yerine getirenlerin eş ve çocuklarına ölüm aylığı, sakat kalanlara da malûl aylığı bağlanacak.

ÇEVRE 22.02.2023, 09:48 22.02.2023, 10:02
Van depremi emsal olur mu?

2011 yılındaki Van depremi dolayısıyla ölüm aylığı ve malûl aylığı koşulları bir defaya mahsus kolaylaştırılmıştı. Beklenti, Kahramanmaraş depremzedeleri için de benzer bir kolaylık sağlanması yönünde.

Depremden etkilenen yerleşim merkezlerinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla ölenlerin sayısını 41 bin 156 olarak açıkladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelerde ise 20 bin dolayında yaralının tedavisi devam ediyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, sigortalıların ölenlerin eş ve çocukları ile muhtaç ana babasına ölüm aylığı bağlanıyor. Hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için belli koşulların sağlanması gerekir. SSK’lılarda her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün prim bildirilmesi; Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’lularda ise en az 1800 prim günü bulunması gerekiyor. Ayrıca, BAĞ-KUR’luların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen kişinin genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin borcunun olmaması veya ödenmesi şartı aranıyor.

Hesaplanan aylık, ölen kişinin dul eşine yüzde 50, çocuklarına ise yüzde 25’er oranında paylaştırılıyor. Dul eşin aylık bağlanmış çocuğu yoksa ve sigortalı bir işte çalışmıyorsa veya kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı almıyorsa hesaplanan aylığın yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

Malûl çocuklara veya yaşları ne olursa olsun evli olmayan kız çocuklarına da yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

MALÛL AYLIĞI KOŞULLARI

Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’lulardan çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenlere ise malûl aylığı bağlanıyor. Malûl aylığı bağlanabilmesi için sağlık raporu alınması, en az on yıldan beri sigortalı olup 1800 prim gününün bulunması gerekiyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 prim günü bulunması yeterli sayılıyor.

Kanunda değişiklik yapılmadığı takdirde depremde hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ölüm aylığı, sakatlananlara malûl aylığı bağlanabilmesi için yukarıda anlattığımız koşullar aranacak.

VAN DEPREMİNDE KOLAYLIK SAĞLANDI

2011 yılında Van’da meydana gelen deprem dolayısıyla çıkartılan geçici kanunla depremzedeler için bir defaya mahsus kolaylık sağlandı. Ölüm aylığı ve malûl aylığı bağlanmasında 30 günlük prim bulunması yeterli kabul edildi.

BAĞ-KUR’lularda prim borcu olma koşulu da kaldırıldı. Böylece, SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’na tabi olarak 30 gün çalışması bulunanlardan hayatını kaybedenlerin eş ve yakınlarına ölüm aylığı, sakat kalanlara da malûl aylığı bağlandı.

Depremler sonucunda yaralanan veya engelli hale gelenlere verilen protez, ortez, araç ve gereç bedelleri de katılım payından muaf tutuldu.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin aileleri ve sakat kalanlar için de ölüm ve malûl aylığı koşullarında kolaylık sağlanması konusunda beklenti bulunuyor. Umarız bu yönde hızlıca kanun değişikliğine gidilir. Habertürk

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