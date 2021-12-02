Van'daki yoğun kar yağışı vatandaşları mahsur bıraktı
Van-Bahçesaray karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan 25 vatandaş Van Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Karapet Geçidi'nde etkili olunca Van'dan Bahçesaray ilçesine gitmeye çalışan 9 araç ve 25 kişi tünelde mansur kaldı. Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak ilçeye ulaşmaları sağlandı.İHA
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