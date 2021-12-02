Van'daki yoğun kar yağışı vatandaşları mahsur bıraktı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Karapet Geçidi'nde etkili olunca Van'dan Bahçesaray ilçesine gitmeye çalışan 9 araç ve 25 kişi tünelde mansur kaldı. Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak ilçeye ulaşmaları sağlandı.İHA