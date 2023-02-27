Van'daki hasarlı binalar yıkılmalı
Vanlılar, kentte bulunan ve risk teşkil eden hasarlı binaların yıkılmasını istedi.
WanHaber - Haber Merkezi
Van depreminin üzerinden 11 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen halen onlarca hasarlı bina bulunurken, Vanlılar bu hasarlı binaların yıkılmasını istedi. Şehrin en işlek noktalarında bulunan hasarlı binalar hem görüntü kirliliği yapıyor, hem de büyük tehlike arz ediyor.
Van'da bulunan hasarlı binalar hakkında, WanHaber'e konuşan Vanlı vatandaşlar, ''Yetkililerin bir an önce hasarlı binaları kontrol etmesi gerekiyor. Güçlendirme yapılabiliyorsa yapılsın yapılmıyorsa yıkılsın'' dedi.
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