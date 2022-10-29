Van'daki derelerde temizlik çalışması sürüyor

Son zamanlarda Van'da meydana gelen yağışlar ve akabinde birçok çöp ve toprağın derelere dolması sonucu, bazı bölgelerde küçük çaplı sel meydana gelmişti. Önümüzdeki süreçte meydana gelecek olan olası taşkınların ve selin önüne geçmek için Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde kentin en önemli üç deresinde temizlik çalışmaları gerçekleşti. Akköprü, Kirman ve Kurubaş derelerinde yoğun mesai sonrası çamur balçıkları ve tonlarca çöp çıkarıldı.

Vatandaşlar ise, Van Gölü ekosistemin korunması ve yağışlı dönemlerde oluşabilecek taşkınların önlenmesi amacıyla başlatılan temizlik çalışmalarının büyük önem arz ettiğini vurguladı. Söz konusu çalışmalarda; lastikli ve paletli ekskavatörler, paletli yükleyiciler, gradal bomlu ekskavatörler ve çok sayıda kamyon kullanıldı. Temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Van Bölge Gazetesi