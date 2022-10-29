Van'daki derelerde temizlik çalışması sürüyor

Van'da bulunan Akköprü, Kirman ve Kurubaş dereleri, Devlet Su İşleri ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu temizlenmeye başlandı. Çok sayıda personel ve iş makinasının katıldığı temizlik çalışmaları sonrası, dereler çöp yığınlarından ve çamur balçıklarından arındırılıyor.

ÇEVRE 29.10.2022, 09:26
Van'daki derelerde temizlik çalışması sürüyor

Son zamanlarda Van'da meydana gelen yağışlar ve akabinde birçok çöp ve toprağın derelere dolması sonucu, bazı bölgelerde küçük çaplı sel meydana gelmişti. Önümüzdeki süreçte meydana gelecek olan olası taşkınların ve selin önüne geçmek için Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde kentin en önemli üç deresinde temizlik çalışmaları gerçekleşti. Akköprü, Kirman ve Kurubaş derelerinde yoğun mesai sonrası çamur balçıkları ve tonlarca çöp çıkarıldı.

Vatandaşlar ise, Van Gölü ekosistemin korunması ve yağışlı dönemlerde oluşabilecek taşkınların önlenmesi amacıyla başlatılan temizlik çalışmalarının büyük önem arz ettiğini vurguladı. Söz konusu çalışmalarda; lastikli ve paletli ekskavatörler, paletli yükleyiciler, gradal bomlu ekskavatörler ve çok sayıda kamyon kullanıldı. Temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (3)
DSİ DERE VE KANALLARI BAŞTAN BAŞA TEMİZLEMELİDİR. 5 saat önce
Yıllardır Vanlılar bu dere ve kanalların içerisindeki çamurdan, çöpten, lastiklerden, naylonlardan, petlerden, kağıt ve kartonlardan, evsel atıklardan temizlenmesini istiyor. Son beş yılda defalarca yerel medyada haber konusu bile oldu. Ancak bahar yaz ayları yıllardır birbirini kovalayıp geçtiği halde DSİ ilgilenmedi. Şu anda Edremit içlerinden başlayarak Süphan Mahallesine kadar, oradan İpekyolu Caddesine kadar, oradan mahalleler boyunca göle kadar 29 Ekim 2022 itibariyle gidip bakın bu tarihi kanalın on beş kilometre boyunca tabanı rezalet durumda. Yine bu kanalda yaya ve araç köprülerinin girişleri ve altları çöp ve pislikle dolu. Bu durum Akköprü, Kirman, Kurubaş başta olmak üzere Edremit İpekyolu ve Tuşba içelerinden geçen irili ufaklı bütün dere ve kanallarda söz konusu. İnanmayan yetkili varsa aracına binip bütün o dere ve kanalları onlarca noktada görüp bakabilir. Yağmur ve kar sezonunda yükselen debi ile birlikte onlarca kamyon yükü çöp, pislik ve çamur göle karışıyor. Bu haliyle bu dere ve kanalların suyu ile bağ bahçe de sulanamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından DOĞAL SİT ALANI ilan edilip KORUMA KARARI alınan Van Gölü'ne de bu dere, kanal ve arklardaki kirlilik sebebiyle yazık oluyor. Muhtemelen sayın cumhurbaşkanımız mevcut kirlilik, bakımsızlık ve ilgisizliği görseler DSİ'ye çok ciddi bir talimat verirler. Şehirdeki yirmiye yakın irili ufaklı dere, derecik, kanal, beton ark ve toprak arkın acilen baştan başa KASIM AYI BOYUNCA onlarca iş makinesi ve yüzlerce personelle temizlenmesi gerekiyor. Her mahalleli kendi mahallesindeki dere, kanal ve arklarda bu temizliğin yapılıp yapılmadığını zaten görür. O nedenle DSİ'den bütün Vanlıların acil isteği haber olsun diye değil gerçekten kapsamlı bir temizlik çalışmasının her yerde yapılmasıdır. Kısmi temizlik değil yoğun, yaygın, genel, kapsamlı ve titiz bir temizlik istiyoruz. Her konuda ilgili olan çalışkan ve saygıdeğer valimizden istirhamımız yukarıda arz ettiğimiz biçimde DSİ'ye bu temizlikleri yaptırmalarıdır. Van Gölü temiz kalsın, Van Gölü mavi kalsın. Bunun yolu tertemiz olan ve berrak akan dere, derecik, kanal ve arklardan geçer. Bu konuda çok ciddi eksikler var. DSİ bu işi profesyonel yapsın, her yerde bu temizlikleri görelim.
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Van Sevdalıları 5 saat önce
Ekskavatörler de temizlesin ama üç yüz personel çizmelerle bu kanallara girip eldivenlerle, tırmıklarla, küreklerle, şişlerle, uygun araç gereçlerle detaylı temizlik yapmazsa göstermelik kalır.
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Eminpaşa 5 saat önce
Mahallemizdekiler de temizlensin. Gölü de kirletiyorlar.
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