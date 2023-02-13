Van'da yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü

Van'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışından dolayı kent merkezindeki bazı yollar ve kaldırımlar adeta buz pistine döndü. Özellikle bazı ara sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak biran önce tuzlama çalışması yapılmasını istedi. Kent merkezinde tuzlama çalışması yapılmayan yollar ve kaldırımlar vatandaşlar için tehlikeli hale geldi.

Buzlanan yol ve kaldırımlarda yürümeye çalışanlar, düşmemek için yoğun çaba gösteriyor. Van'da geçtiğimiz hafta kent merkezi, ilçeler ve özellikle yüksek kesimlere yoğun kar yağışı olmuştu. Yağış sonrası havanın sıfırın altına düşmesiyle bazı yollar ve kaldırımlarda istenen seviyede kar temizleme çalışması gerçekleşmedi.

Sıkışan karlar soğuk havanın da etkisiyle buzlandı. Yolların buz pistine dönmesi kazaları da beraberinde getirdi. Kaldırım ve yollarda yürüyen Vanlılar, düşmemek için temkinli yürürken, belediyeleri ise tuzlama çalışması için göreve davet etti. Van'ı etkisi altına alan soğuk havayla yaşanan buzlanma, yollarda kaza riskini artırırken, soğuk hava kent genelinde yollarda ve kaldırımlarda buzlanmayı da beraberinde getirdi.

Kentte özellikle ara sokaklarda yollar ve kaldırımlar buz pistine dönmüş durumda. Van genelinde güneşi az gören ara sokaklardaki bazı yolların belirli kısımları buz tutarken, vatandaşlar yürümekte zorluk yaşıyor. Ara yollarda yapılan tuzlama çalışmaları tam anlamıyla yeterli olmayınca, vatandaşlar düşmemek için temkinli yürüyor.

Van Bölge Gazetesi