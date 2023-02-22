Van'da yolda mahsur kalanların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Özalp ve Saray ilçelerinde iki gündür etkili olan kar ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Özalp ilçesine bağlı Çubuklu ile Saray ilçesine bağlı Turan mahallelerinde kar nedeniyle mahsur kalan 2 araçtaki yaklaşık 20 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Mahsur kalan vatandaşlar ve sürücüler, ekiplere teşekkür etti.AA