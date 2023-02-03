Van'da yolda mahsur kalan araçlar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı

Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp ve Saray ilçelerinde yollarda mahsur kalan ambulans ve bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Araç sahipleri karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.AA