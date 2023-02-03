Van'da yolda mahsur kalan araçlar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı
Van'ın Saray ve Özalp ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Özalp ve Saray ilçelerinde yollarda mahsur kalan ambulans ve bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Araç sahipleri karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.AA
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