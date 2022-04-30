Van'da yarım asırdır ekilemeyen araziler ekilmeye başlandı

Van’da tarım ve hayvancılığın canlanması ve çiftçilerin maksimum verimliliğe ulaşmasına adına Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Sulama kanalları, göletler ve arazi yollarıyla çiftçilerin üretimine katkı sunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Erciş ilçesi Zilan bölgesinde bulunan Kardoğan Mahallesi’nde 50 yıldır ulaşım problemi nedeniyle ekilemeyen 4 bin dönüm araziye ulaşım sağladı. Mahalleye 7 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık bin 900 rakımda 20 günlük çalışmayla tamamlanan 4 kilometre uzunluğundaki dağ yolu ile çiftçiler arazilerine ulaşarak ekinlerini yapabilecek.

Arazi yolundan ekim yapılacak arsaya ilk ulaşımı sağlayan Mahalle Muhtarı Ali Taş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve emeği geçenlere teşekkür ederek arazileri yeniden ekinle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Araziye yıllardır ulaşım sağlanamadığı için çiftçilerin verim alamadığını söyleyen Muhtar Taş, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan çalışmayla araziye dağ yolundan ulaşabileceklerini ifade etti.

Taş, ‘‘Bu sene mahalleli olarak Büyükşehir Belediyesine müracaat ettik. Müracaatımız kabul olarak çalışma başlatıldı. Titiz bir çalışmayla arazimize ulaşım sağlayacağımız yol tamamlandı. Çiftçimiz feraha kavuştu. Yaklaşık 40-50 yıllık sorunumuz çok şükür çözüldü. Arazimizde buğday, yonca, yulaf ekeceğiz. Verimli bir arazidir. Mahsulden yana ümitliyiz’’ dedi.

Öte yandan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının Kardoğan Mahallesi’nin yanı sıra Karlıyayla, İşbaşı, Hocaali ve Evbeyli mahallelerinde de çalışmaları sürüyor.