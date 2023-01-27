Van'da yalancı bahar arıları vurdu!

Van’da güneşe aldanarak kovanlarından çıkan bal arıları, soğuk havadan dolayı telef oldukları için bir daha geri dönemiyor.

ÇEVRE 27.01.2023, 10:14 27.01.2023, 10:32
Van'da yalancı bahar arıları vurdu!

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının gerçekleşememesi arıcıları olumsuz etkiledi. Kış uykusunda olması gereken bal arıları, yalancı bahar ve güneşe aldanarak kovanlarından dışarı çıkıyor. Ancak soğuk hava nedeniyle bal arıları dışarıda donarak ölüyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, geçen sene bu zamanlarda yerde metrelerce kar olduğunu belirterek, “Bu sene ise ne kar var, ne kış mevsimi var. Yalancı bir bahar yaşıyoruz. Haliyle kış uykusuna yatması gereken arılarımız, bu mevsimden etkilenerek kış uykusuna yatamıyor. Kış uykusuna yatamadığından dolayı dışarı çıkmak zorunda kalıyor ve dışarı çıktığında da soğuktan dolayı geri dönemiyor. Bununla beraber kış uykusuna yatmadığı için içerdeki bal stokunu da tüketmek zorunda kalıyor. Bu da önümüzdeki uzun bir bahar mevsiminde arıların kovanda aç kalacağından dolayı arı ölümlerinin olabileceğini gösteriyor. Şu anda arı ölümleri zaten var. Endişe içerisinde bekliyoruz. Bizi kötü bir sezon bekliyor” dedi.

Son zamanlarda ciddi anlamda küresel ısınmanın arttığını ifade eden Tandoğan, “Bunun da tarım ve hayvancılık için bir tehlike arz ettiğini görüyoruz. Bizim küresel ısınmaya karşı hazır olmamız lazım. Ayrıca devletimizin nakliye ve mazot desteği vermesi halinde buradaki üreticilerimiz mevsimi daha iyi olan Akdeniz Bölgesine gidebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

32 yıldır arıcılıkla uğraştığını belirten Fahrettin Elasan isimli arıcı ise “İlk defa böyle bir kış yaşıyoruz. Masraftan dolayı batıya da gidemedik. Arılar ise kışı yaşamıyor. Arı ölümü çok. Daha önce 230 kovandan 80 kovan kalmıştı. Bu şekilde giderse 50 kovan arı ya kalır ya kalmaz. Devlet nakliye ve mazot desteği verirse biz en azından bu zamanlarda batıya gidebiliriz. Bu nedenle devletimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.iha

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