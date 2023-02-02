Van'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek bırakıldı

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi'ne gelen DKMP ekipleri ile vatandaşlar, Erçek Gölü çevresindeki sulak alanlarda dürbünlerle gözlem yaptı, kuşların fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

Katılımcılar daha sonra sazlık alandaki birçok noktaya yaban hayvanları ve kuşlar için yem ve yiyecek bıraktı.

DKMP 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, AA muhabirine, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında bölgede yaşayan vatandaşlar ve ekiplerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sulak alanların biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu yerler olduğunu belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Van Gölü havzası sulak alanlar açısından zengin bir bölge. Van'da yaklaşık 16, bölgede de 27 sulak alanımız var. Kuşlar açısından da çok zengin. Ülkemizdeki kuş türlerinin yüzde 50'den fazlası yani 232 türümüz bu bölgede yaşamını sürmekte. Sulak alanlar tarım, hayvancılık, tuz rezervi, su ürünleri, taşkınları koruma açısından önemli alanlardır. Her şeyden önemlisi, bir nevi arıtma merkezleri gibiler. Bu alanları korumak zorundayız. Bu alanlar bize miras değil, geleceğe emanettir."

Karagündüz Mahallesi Muhtarı Veysel Çomak ise mahallelinin ve kurumların da desteğiyle yaban hayatı için çok önemli bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktık. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

DKMP Müdürü Şentürk ve beraberindekiler etkinlik sonunda doğada yaralı halde bulunup Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen yeşilbaş ördek ile atmacayı doğaya saldı.

Etkinliğe, DKMP Şube Müdürü Yunus Bakıcı, Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri, İl Jandarma Çevre Timi, DKMP Şube Müdürlüğü personeli de katıldı.

Etkinlik kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde yaban hayatı ve kuşlarla ilgili fotoğraf sergisi açıldı.AA