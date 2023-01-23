Van'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Erçek Gölü sazlıklarına yem bıraktı. Burada olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakan ekipler, bölgede bir süre inceleme yaptı.iha