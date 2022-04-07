Van'da üreticilere budama eğitimi verildi

Van İl Tarım ve İl Müdürlüğü Tuşba İlçe Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle meyve bahçesi tesisi ve budama konularında uzman hocalar ile birlikte üreticilere ait meyve bahçelerinde uygulamalı olarak budama eğitimi verildi. Tuşba İlçe Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi İşbirliğiyle düzenlenen eğitimlere üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Bahçelerde ilk yıllarda uygulanan terbiye sisteminin ve ağacın ömrü boyunca yapılan budama işlemlerinin meyve verimini, kalitesini ve ağacın sağlığını doğrudan etkilediği çiftçilere aktarıldı. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yerelden kalkınma ilkesiyle üretimde kaliteyi ve verimi arttırmak adına il genelinde meyve ağaçlarına yönelik uygulamalı budama ve aşı eğitimi düzenliyor.

Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından yerinde ve yüz yüze verilen eğitimler yoğun ilgi görüyor. Çiftçiler eğitim sonunda meyve ağacı budama konusunda bilinçlendiriliyor. Tuşba ilçesinde düzenlenen eğitimde budamanın ve aşının amacı, uygulamanın zamanı, etkileri ve teknik uygulamalar hakkında üreticilere bilgiler aktarıldı.

Budama işleminin çok iyi bilinerek etkin bir şekilde uygulanmasının bahçe verimliliği açısından önemi çiftçilere anlatıldı. Bilmedikleri konuları öğrendiklerini söyleyen eden çiftçiler, özellikle budama ve aşılama konusunda çok farklı ve faydalı bilgilere ulaştıklarını ifade ederek düzenlenen programın yararlı olduğuna dikkat çektiler.

Bölgegazetesi