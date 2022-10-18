Van'da trafiğin yükünü azaltacak alternatif yolda asfalt çalışmaları devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yol ağını daha modern bir hale getirilmesi ve trafik sorununun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda tarihi Van Kalesi'nin güneyinden Van Gölü sahiline alternatif ulaşım sağlayacak olan Eski Kale Yolu, belediyenin iş gücüyle baştan sona yenilendi.

Yol Yapım Balkım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nca alt yapısı hazırlanarak asfaltı serilen yol, Atatürk Kültür Parkı'ndan başlayarak fidanlık sahil yoluna kadar uzanıyor.

Hatuniye Caddesi'nin devamı niteliğindeki Eski Kale Yolu, sahil yolu ile birleşerek Edremit ve Tuşba ilçelerine ulaşım sağlıyor.

Çalışma ile eski Van Şehri, Van Kalesi, Hüsrev Paşa Külliyesi ve Kaya Çelebi Cami gibi tarihi mekanlar ile Van Gölü sahiline de ulaşımı kolaylaşacak.AA