Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! İnsandan çok araç var!

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,7'sini otomobil, %30,3'ünü motosiklet, %13,4'ünü kamyonet, %4,1'ini traktör, %2,9'unu kamyon, %0,3'ünü otobüs, %0,2'sini minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %2,4 ARTTI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, kamyonette %62,4, otomobilde %26,0, kamyonda %9,7 artarken minibüste %46,9, özel amaçlı taşıtta %38,8, traktörde %37,0, motosiklette %25,7 ve otobüste %11,7 azaldı.

VAN'DA TEMMUZ AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 507

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 76 bin 507 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 613'ü otomobil, 6 bin 669'u minibüs, 717'si otobüs, 21 bin 756'sı kamyonet, 5 bin 762'si kamyon, 3 bin 889'u motosiklet, 822'si özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 279'u ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA TEMMUZ AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI;

34 BİN 458 Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 34 bin 458 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 369'u otomobil, bin 373'ü minibüs, 203'ü otobüs, 7 bin 289'u kamyonet, bin 696'sı kamyon, bin 90'nı motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 121'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE TEMMUZ AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI;

22 BİN 835 Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 22 bin 835 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 113'ü otomobil, bin 480'i minibüs, 167'si otobüs, 5 bin 903'ü kamyonet, bin 786'sı kamyon, 727'si motosiklet, 334'ü özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 325'i ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE TEMMUZ AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI;

8 BİN 845 Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 8 bin 845 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 182'si otomobil, bin 149'u minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 48'i kamyonet, bin 205'i kamyon, 517'si motosiklet, 558'i özel amaçlı taşıtlar ve bin 115'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE

%4,3 AZALDI Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste %23,1, motosiklette %19,4, kamyonda %11,1, traktörde %6,4 artarken minibüste %63,9, otomobilde %13,7, kamyonette %12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda %3,9 azaldı. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,3'ünü otomobil, %15,9'unu kamyonet, %10,4'ünü motosiklet, %3,0'ını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bölgegazetesi