Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! İnsandan çok araç var!
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Temmuz ayında 111 bin 904 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 76 bin 507 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 458, Bitlis'te 22 bin 835, Hakkâri'de ise 8 bin 845 oldu.
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,7'sini otomobil, %30,3'ünü motosiklet, %13,4'ünü kamyonet, %4,1'ini traktör, %2,9'unu kamyon, %0,3'ünü otobüs, %0,2'sini minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %2,4 ARTTI
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, kamyonette %62,4, otomobilde %26,0, kamyonda %9,7 artarken minibüste %46,9, özel amaçlı taşıtta %38,8, traktörde %37,0, motosiklette %25,7 ve otobüste %11,7 azaldı.
VAN'DA TEMMUZ AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 507
TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 76 bin 507 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 613'ü otomobil, 6 bin 669'u minibüs, 717'si otobüs, 21 bin 756'sı kamyonet, 5 bin 762'si kamyon, 3 bin 889'u motosiklet, 822'si özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 279'u ise traktörden oluşuyor.
MUŞ'TA TEMMUZ AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI;
34 BİN 458 Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 34 bin 458 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 369'u otomobil, bin 373'ü minibüs, 203'ü otobüs, 7 bin 289'u kamyonet, bin 696'sı kamyon, bin 90'nı motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 121'i ise traktörden oluşturuyor.
BİTLİS'TE TEMMUZ AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI;
22 BİN 835 Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 22 bin 835 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 113'ü otomobil, bin 480'i minibüs, 167'si otobüs, 5 bin 903'ü kamyonet, bin 786'sı kamyon, 727'si motosiklet, 334'ü özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 325'i ise traktörden oluşuyor.
HAKKÂRİ'DE TEMMUZ AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI;
8 BİN 845 Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 8 bin 845 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 182'si otomobil, bin 149'u minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 48'i kamyonet, bin 205'i kamyon, 517'si motosiklet, 558'i özel amaçlı taşıtlar ve bin 115'i ise traktörden oluşuyor.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE
%4,3 AZALDI Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste %23,1, motosiklette %19,4, kamyonda %11,1, traktörde %6,4 artarken minibüste %63,9, otomobilde %13,7, kamyonette %12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda %3,9 azaldı. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,3'ünü otomobil, %15,9'unu kamyonet, %10,4'ünü motosiklet, %3,0'ını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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