Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 76 bin 570 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 458, Bitlis'te 22 bin 917, Hakkâri'de ise 8 bin 827 oldu.
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,1'ini otomobil, %36,8'ini motosiklet, %11,1'ini kamyonet, %4,7'sini traktör, %3,4'ünü kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,1 AZALDI
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, minibüste %79,8, özel amaçlı taşıtta %47,3, otobüste %31,8, motosiklette %21,5, kamyonda %18,1, traktörde %14,6 artarken kamyonette %17,5 ve otomobilde %11,7 azaldı.
VAN'DA AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 570
TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 76 bin 570 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 656'sı otomobil, 6 bin 668'i minibüs, 715'i otobüs, 21 bin 754'ü kamyonet, 5 bin 753'ü kamyon, 3 bin 926'sı motosiklet, 823'ü özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 275'i ise traktörden oluşuyor.
MUŞ'TA AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 458
Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 34 bin 458 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 339'u otomobil, bin 365'i minibüs, 202'si otobüs, 7 bin 282'si kamyonet, bin 691'i kamyon, bin 105'i motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 157'si ise traktörden oluşturuyor.
BİTLİS'TE AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 917
Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 22 bin 917 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 136'sı otomobil, bin 487'si minibüs, 168'i otobüs, 5 bin 914'ü kamyonet, bin 796'sı kamyon, 741'i motosiklet, 336'sı özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 339'u ise traktörden oluşuyor.
HAKKÂRİ'DE AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 827
Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 8 bin 827 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 183'ü otomobil, bin 138'i minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 37'si kamyonet, bin 207'si kamyon, 526'sı motosiklet, 549'u özel amaçlı taşıtlar ve bin 117'si ise traktörden oluşuyor.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,1 AZALDI
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, minibüste %79,8, özel amaçlı taşıtta %47,3, otobüste %31,8, motosiklette %21,5, kamyonda %18,1, traktörde %14,6 artarken kamyonette %17,5 ve otomobilde %11,7 azaldı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %71,2, otobüste %40,3, motosiklette %40,2, traktörde %34,4, özel amaçlı taşıtlarda %22,5, otomobilde %4,3 artarken minibüste %30,6 ve kamyonette %6,1 azaldı. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların %63,8'ini otomobil, %16,7'sini kamyonet, %10,4'ünü motosiklet, %3,9'unu traktör, %2,3'ünü kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Van Bölge Gazetesi
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