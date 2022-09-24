Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,1'ini otomobil, %36,8'ini motosiklet, %11,1'ini kamyonet, %4,7'sini traktör, %3,4'ünü kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,1 AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, minibüste %79,8, özel amaçlı taşıtta %47,3, otobüste %31,8, motosiklette %21,5, kamyonda %18,1, traktörde %14,6 artarken kamyonette %17,5 ve otomobilde %11,7 azaldı.

VAN'DA AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 570

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 76 bin 570 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 656'sı otomobil, 6 bin 668'i minibüs, 715'i otobüs, 21 bin 754'ü kamyonet, 5 bin 753'ü kamyon, 3 bin 926'sı motosiklet, 823'ü özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 275'i ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 458

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 34 bin 458 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 339'u otomobil, bin 365'i minibüs, 202'si otobüs, 7 bin 282'si kamyonet, bin 691'i kamyon, bin 105'i motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 157'si ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 917

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 22 bin 917 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 136'sı otomobil, bin 487'si minibüs, 168'i otobüs, 5 bin 914'ü kamyonet, bin 796'sı kamyon, 741'i motosiklet, 336'sı özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 339'u ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 827

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 8 bin 827 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 183'ü otomobil, bin 138'i minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 37'si kamyonet, bin 207'si kamyon, 526'sı motosiklet, 549'u özel amaçlı taşıtlar ve bin 117'si ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,1 AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, minibüste %79,8, özel amaçlı taşıtta %47,3, otobüste %31,8, motosiklette %21,5, kamyonda %18,1, traktörde %14,6 artarken kamyonette %17,5 ve otomobilde %11,7 azaldı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %71,2, otobüste %40,3, motosiklette %40,2, traktörde %34,4, özel amaçlı taşıtlarda %22,5, otomobilde %4,3 artarken minibüste %30,6 ve kamyonette %6,1 azaldı. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların %63,8'ini otomobil, %16,7'sini kamyonet, %10,4'ünü motosiklet, %3,9'unu traktör, %2,3'ünü kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi