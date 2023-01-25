Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Aralık ayında 137 bin 173 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 76 bin 933 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 795, Bitlis'te 23 bin 141, Hakkâri'de ise 8 bin 802 oldu.

ÇEVRE 25.01.2023, 08:44
Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,2'sini otomobil, %37,2'sini motosiklet, %12,2'sini kamyonet, %6,4'ünü traktör, %2,1'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜRKİYE'DE 2022 YILINDA 1 MİLYON 269 BİN 912 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Türkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %10,1 artarak 1 milyon 269 bin 912 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %17,1 azalarak 35 bin 585 adet oldu. Böylece 2022 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 234 bin 327 adet artış gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %11,7 ARTTI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %37,6, traktörde %12,0, minibüste %2,3, otomobilde %1,9 artarken otobüste %18,9, kamyonda %17,2, kamyonette %5,2 ve özel amaçlı taşıtlarda %1,7 azaldı.

VAN'DA ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 933

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 76 bin 933 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 935'i otomobil, 6 bin 563'ü minibüs, 735'i otobüs, 21 bin 815'i kamyonet, 5 bin 715'i kamyon, 4 bin 65'i motosiklet, 828'i özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 277'si ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 795

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 34 bin 795 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 440'ı otomobil, bin 371'i minibüs, 195'i otobüs, 7 bin 323'ü kamyonet, bin 699'u kamyon, bin 129'u motosiklet, 316'sı özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 322'si ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 23 BİN 141

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 bin 141 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 148'i otomobil, bin 490'ı minibüs, 170'i otobüs, 5 bin 990'ı kamyonet, bin 844'ü kamyon, 785'i motosiklet, 340'ı özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 374'ü ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 802

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 8 bin 802 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 171'i otomobil, bin 127'i minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 29'u kamyonet, bin 197'si kamyon, 548'i motosiklet, 552'si özel amaçlı taşıtlar ve bin 108'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %109,2 ARTTI

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %264,2, otomobilde %91,2, minibüste %84,0, kamyonette %43,2, traktörde %26,3, otobüste %24,3, kamyonda %16,9 artarken özel amaçlı taşıtlarda %19,7 azaldı. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,9'unu otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,6'sını motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %5,4'ünü motosiklet, %4,2'sini traktör, %2,5'ini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 

Van Bölge Gazetesi

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