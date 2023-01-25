Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,2'sini otomobil, %37,2'sini motosiklet, %12,2'sini kamyonet, %6,4'ünü traktör, %2,1'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜRKİYE'DE 2022 YILINDA 1 MİLYON 269 BİN 912 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Türkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %10,1 artarak 1 milyon 269 bin 912 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %17,1 azalarak 35 bin 585 adet oldu. Böylece 2022 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 234 bin 327 adet artış gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %11,7 ARTTI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %37,6, traktörde %12,0, minibüste %2,3, otomobilde %1,9 artarken otobüste %18,9, kamyonda %17,2, kamyonette %5,2 ve özel amaçlı taşıtlarda %1,7 azaldı.

VAN'DA ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 933

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 76 bin 933 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 935'i otomobil, 6 bin 563'ü minibüs, 735'i otobüs, 21 bin 815'i kamyonet, 5 bin 715'i kamyon, 4 bin 65'i motosiklet, 828'i özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 277'si ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 795

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 34 bin 795 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 440'ı otomobil, bin 371'i minibüs, 195'i otobüs, 7 bin 323'ü kamyonet, bin 699'u kamyon, bin 129'u motosiklet, 316'sı özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 322'si ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 23 BİN 141

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 bin 141 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 148'i otomobil, bin 490'ı minibüs, 170'i otobüs, 5 bin 990'ı kamyonet, bin 844'ü kamyon, 785'i motosiklet, 340'ı özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 374'ü ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 802

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 8 bin 802 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 171'i otomobil, bin 127'i minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 29'u kamyonet, bin 197'si kamyon, 548'i motosiklet, 552'si özel amaçlı taşıtlar ve bin 108'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %109,2 ARTTI

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %264,2, otomobilde %91,2, minibüste %84,0, kamyonette %43,2, traktörde %26,3, otobüste %24,3, kamyonda %16,9 artarken özel amaçlı taşıtlarda %19,7 azaldı. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,9'unu otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,6'sını motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %5,4'ünü motosiklet, %4,2'sini traktör, %2,5'ini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi