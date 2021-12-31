Van'da toplam kaç dernek var? 2021 yılında kaç dernek açıldı?

Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da dernek sayıları gün geçtikçe artıyor. Belli amaçlar doğrultusunda kurulan bu dernekler, ne yazık ki isimleri ile kalıyor. Van'da birçok dernek kurulduktan sonra faaliyet gösteremeyip ‘tabela dernekçiliğinden’ ötesine gidemiyor. Açıldıktan sonra adı tarihe karışan ve o tabela derneklerini, Dernekler dairesi Başkanlığı’ndan aldığımız bilgilere dayanarak, Van’da kaç derneğin olduğunu, derneklerdeki çalışan sayısını, kamu yararına çalışan dernekleri ve derneklerin kuruluş amacını sizler için derledik.

‘Van’da toplam dernek sayısı kaç?’

Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan derlediğimiz bilgilere göre, Türkiye’de 121 bin 939 faal, 198 bin 581 fesih, toplam 320 bin 520 dernek bulunuyor. İl bazında İstanbul 25 bin 425 dernekle ilk sırada yer alırken, İstanbul’u 11 bin 931 ile Ankara, 6 bin 638 ile İzmir ve 5 bin 292 dernek ile Bursa izliyor. Van'da 2020 yılında toplam 772 faal dernek bulunuyorken, 2021’de dernek sayısı 755’e düştüğünü görüyoruz.

‘Derneklerdeki çalışan sayısı kaç?’

Türkiye genelinde 2020 yılında, tam zamanlı çalışan sayısı 41 bin 736 iken, yarım zamanlı çalışan sayısı 4 bin 716, proje zamanlı çalışan sayısı ise 32 bin 551 oldu. Van'da 2020’de tam zamanlı çalışan sayısı 121, yarım zamanlı çalışan sayısı 13, proje zamanlı çalışan sayısı 11 oldu.

‘Van’da kamu yararına çalışan dernek sayısı kaç?’

Ülke genelinde 133 kamu yararına çalışan dernek sayısı ile İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul’u 122 ile Ankara izliyor. Van'da ise kamu yararına çalışan dernek bulunmuyor.

‘Derneklerin amacı ne?’

Faal dernekler içerisinde, 38 bin 161 mesleki ve dayanışma derneği bulunuyor. İlk sırada yer alan bu dernekleri 27 bin 554 ile spor ve sporla ilgili dernekler ve 18 bin 243 ile dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernekler izliyor. Van’da spor ve sporla ilgilenen 171 dernek bulunuyor. Bu derneklerin ardından 169 tane dini hizmetlere yönelik faaliyet gösteren dernekler geliyor.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel