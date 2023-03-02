Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları "güvenli liman" oldu

Van'da 12 yıl önce meydana gelen depremlerin ardından birçok noktada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlar, vatandaşların "güvenli limanı" haline geldi.

ÇEVRE 02.03.2023, 17:43
Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları "güvenli liman" oldu

23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 644 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahır ağır hasar gördü.

Büyük acıların yaşandığı Van depreminde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların kısa sürede kalıcı konutlarına yerleştirilmeleri için o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir ayda zemini sağlam olan bölgelerde konut inşaatlarına başlandı.

Depremin birinci yıl dönümünde Edremit, İpekyolu, Tuşba ilçeleri ile Erciş'te TOKİ tarafından yaptırılan 17 bin 489 konut, hak sahiplerine teslim edildi, kırsal mahallelerde ise 8 bin 500 bireysel konut tamamlandı.

Yeşil alanları, camileri, çocuk parkları ve okulları bulunan deprem konutlarına yerleşen kent sakinleri, güvenli binalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde dikkatleri çeken TOKİ konutları, Van'da da binlerce vatandaşın "güvenli limanı" oldu.

"Kendimizi daha güvende hissediyoruz"

Erenkent Mahalle Muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl, AA muhabirine, vatandaşların güvenli buldukları için TOKİ konutlarına yerleşmeyi tercih ettiğini söyledi.

Deprem bölgelerinde TOKİ konutlarının zarar görmediğinin altını çizen Bingöl, şunları kaydetti:

"Güvenlik açısından TOKİ konutları çok sağlam. Bu konutların sayılarının artmasını talep ediyoruz. Ben de bu konutlarda kalıyorum. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Bu evlerin verdiği güveni diğer evler vermiyor. Deprem bölgesinde yıkılan evleri gördükten sonra buraların ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Van'da 2011'de deprem yaşadık. Binalar sarsıntıyla yıkıldı. O dönemde maddi manevi çöküş yaşadık ama devletimiz sayesinde kısa sürede konutlar yapıldı. Bir yılda konutlara yerleştik. Bu süreçte biraz sabırlı olmak gerekir."

"Birkaç kez deprem oldu bu konutlarda hissetmedik"

TOKİ konutlarında kalan Sakine Ödemiş de "Allah devletimize zeval vermesin. Van depreminden sonra buraya yerleştik. Sıcak bir yuvamız oldu. Bu evlerde güvenle kalıyoruz. Deprem döneminde evimiz yıkıldı ve zor günler yaşadık. Burada güven ve rahata kavuştuk." dedi.

Van depreminde evi yıkılan Halide Dağ ise o dönemde çok büyük acılar yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş depreminde yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan insanların acılarını paylaştıklarını belirten Dağ, "Van depreminde evdekilerle dışarı kaçtık. Kerpiç evden geriye bir şey kalmadı. Önce çadıra ardından konteynerlere sonra da konutlarımıza kavuştuk. Bu evlerden çok memnunuz. Bu sene birkaç kez deprem oldu ama bu konutlarda hissetmedik. Gerçekten çok sağlam, burada güvendeyiz." ifadelerini kullandı.AA

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