Van'da TEGV Nirun Şahingiray Eğitim Parkı açıldı

Van'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nirun Şahingiray Eğitim Parkı düzenlenen törenle açıldı.

ÇEVRE 29.10.2022, 10:53 29.10.2022, 11:01
Van'da TEGV Nirun Şahingiray Eğitim Parkı açıldı

Edremit ilçesindeki Eminpaşa Mahallesi'nde 2008 yılında hayatını kaybeden miras bağışçısı Nirun Şahingiray'ın adının verildiği park, modern ve çevreci bir konseptte inşa edildi.

Parkta düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanatı okumaya, yazmaya dost bir idareci olarak her zaman eğitime destek verdiğini söyledi.

Eğitimi kentin öncelikli konusu haline getirdiklerini anlatan Balcı, "Eğitimi güçlendirmek, çocuklarımızın, eğitim camiasının hayatını kolaylaştırmak için çok güzel işler yapılıyor. Bilginin taşıyıcısı çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Memleketimiz, milletimizin ilerlemesi, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışıyorlar. Devletimizin ve milletimizin bütün imkanlarını, kabiliyetini, potansiyelini de eğitime kullanmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Çocukların akademik başarılarını önemsediklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Fiziksel, zihinsel, ruhsal gelişim de önemli ama akademik başarıyı bir numaraya koyuyoruz. 5 yılda akademik anlamda ilimizi ilk beşe yükselteceğiz. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Önemli projelerimiz var. Etüt Van Projesi başladı. Türkiye'nin okul kitapları, kütüphaneleri açısından en zengin ili oluyoruz. Kitap alımı yapıyoruz. Buna 30 milyon liraya yakın bir kaynak harcayacağız. Çocukların anaokulundan ilkokul, ortaokul, liseye kadar hayallerini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda çocukların okuma kültürüne katkı sağlamak için öğretmenlerimizle beraber değişik aktiviteler yapıyoruz."

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci de 15 bin metrekare alanda kurulan parkta 9 etkinlik odası, 120 kişilik salon ve 50 kişi kapasiteli kütüphane bulunduğunu söyledi.

Projede çevre ve doğayı korumayı amaçladıklarını aktaran Özinci, şöyle devam etti:

"Güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu depolama alanı ve atık suyu değerlendirmek üzere gri su depolama alanımız bulunmakta. TEGV 27 yaşını tamamlıyor. Bugüne kadar Türkiye çapında 90 binin üzerinde gönüllü, 3 milyonu aşkın çocuğa eğitim desteği verdi. Amacımız, devletin verdiği eğitime destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama çalışmalarına katkı sağlamaktır. Eğitim uzmanlarının deyimi ile çocuklarımızın 21. yüzyılın becerilerine sahip olmaları için düşünen, sorgulayan, özgüvene sahip, ayırımcılık yapmayan bireyler olabilmeleri için çaba gösteriyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı Program ve Eğitim Materyalleri Daire Başkanı Serdar Arhan da "Çocuk değişirse Türkiye değişir. Gerçekten bu söz çok önemli. Yani her bir bireye, her bir çocuğumuza dokunabilmek, burada gönüllü olmak gerçekten çok önemli. Gönüllü kavramının içini doldurabilmek önemli. Burada da bu gördüğüm kadarıyla bu işi bir şenlik havasıyla sahiplenmişler. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Parkın yapılmasına destek verenlere plaketlerini teslim eden protokol üyeleri, daha sonra açılışını yaptıklarını parkı ve eğitim alanlarını gezdi. AA

Yorumlar (1)
Çok kirli 5 saat önce
Seyit Fehim Arvasi Lisesinin önünden geçen kanal da temizlenecekmi? Değer Sitesinin yanından geçen kanal da temizlenecek mi?
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
12
açık
Namaz Vakti 29 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Beşiktaş 11 19
7. Konyaspor 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Rizespor 10 17
6. Samsunspor 11 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Boluspor 9 16
9. Manisa FK 9 13
10. Bandırmaspor 10 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Ö.K Yeni Malatya 11 9
17. Altay 10 8
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9