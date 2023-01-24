Van'da tarım arazileri suyla buluşacak

Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında DSİ 17. Van Bölge Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, 19 bin 610 çiftçinin 20 bin dekarın üzerindeki alanını sulu tarıma açacak, 2023 yılı yatırım programına alınan 5 yeni sulama göleti ve yapımı devam eden 19 bin 860 dekar alanın sulanmasını sağlayacak, 7 sulama göleti ile taşkın koruma projeleri değerlendirildi.

ÇEVRE 24.01.2023, 12:04
Van'da tarım arazileri suyla buluşacak

Van'da yapılacak olan yatırımların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Van Valisi Ozan Balcı, "Türkiye'deki mera ve koyun varlığının yüzde 10'unun bulunduğu ilimizdeki Erciş Pay sulaması ve bu yeni yatarımlar çiftçimize, üreticimize katkı sunacak, kaba yem üretimi başta olmak üzere üretimini büyük oranda artıracaktır.

Ayrıca sulama göletlerimizden börtü-böcek, kuş ve her türlü hayvan da faydalanacak. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. 2023 Yılı Yatırım Programına alınan sulama göletleri hakkında bilgi veren Vali Balcı, "Gevaş İlçesi Kuşluk Göleti 9750 çiftçimizin 1440 dekarı sulanacak. Gürpınar İlçesi Elaçmaz Göleti 4440 çiftçimizin 8140 dekar alanı sulanacak. Saray İlçesi Örenburç Göleti 3969 çiftçimizin 5930 dekar alanı sulanacak. İpekyolu İlçesi Karagündüz Göleti 366 çiftçimizin 600 dekar alanı sulanacak.

İpekyolu İlçesi Bakraçlı Göleti 1085 çiftçimizin 4100 dekar arazisi sulanacak" diye konuştu. Yapımı devam eden sulama göletleriyle de ilgili konuşan Vali Balcı, "İpekyolu İlçesi Ortanca Göleti 4290 dekar alan sulanacak. Erçek Baklatepe Göleti 2140 dekar alan sulanacak. Gevaş İlçesi İkizler Göleti 4690 dekar alan sulanacak. Özalp Gültepe Göleti 2740 dekar alan sulanacak.

İpekyolu Ağzıkara Göleti 2630 dekar alan sulanacak. Tuşba Yemlice Göleti 2560 dekar alan sulanacak. İpekyolu Irgat Yeraltı Depolaması 810 dekar alan sulanacak. Ayrıca ilimizin büyük risk teşkil eden 14 ayrı bölgesinde devam eden taşkın koruma projelerimizi tamamlamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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