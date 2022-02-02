Van'da sular kesilecek! İşte o mahalleler...

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Çatak ilçesine bağlı Cumhuriyet, Adnan Menderes ve Bahçelievler Mahallelerinde içme suyu deposundaki su seviyesindeki düşüş nedeniyle saat 12:00-15:30 arasında su kesintisine gidileceğini duyurdu.

İşte o paylaşım:

“Çatak merkez içme suyu deposundaki su seviyesindeki düşüş nedeniyle; 2 Ocak Çarşamba (Bugün) Saat 12:00 ile 15:30 saatleri arasında Cumhuriyet, Adnan Menderes ve Bahçelievler Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir.”+