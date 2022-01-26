Van'da sular kesilecek! İşte o mahalleler...
VASKİ, Erciş ve Çatak ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Erciş ve Çatak ilçesinde su kesintisi olacağını bildirdi.
İşte VASKİ’nin paylaşımı:
“Tuşba Erciş yolu üzerindeki içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 26 Ocak Çarşamba (Bugün) Erciş yolu, Şemsibey mahallesi ve organize sanayi bölgesi civarında 4 saatlik su kesintisine gidilecektir.
Çatak merkez içme suyu deposundaki su seviyesindeki düşüş nedeniyle; 26 Ocak Çarşamba (Bugün) Saat 11:00 ile 15:00 saatleri arasında Cumhuriyet, Adnan Menderes ve Bahçelievler Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir.”
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