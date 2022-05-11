Van'da sular kesilecek! İşte kesintinin yapılacağı yer ve tarih
VASKİ yaptığı açıklamada, Erciş Latifiye mahallesindeki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Latifiye mahallesinde zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir.
ÇEVRE 11.05.2022, 10:05
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