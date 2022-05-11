Van'da sular kesilecek! İşte kesintinin yapılacağı yer ve tarih

VASKİ'den yapılan açıklamada, "Erciş Latifiye mahallesindeki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle; 11 Mayıs 2022 Çarşamba saat 10:00 ile 15:00 saatleri arasında Latifiye mahallesinde zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir." Denildi.