Van'da sulama kanalı elverişli hale getirildi

Van Büyükşehir Belediyesi, Kavuncu Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin rakımlı dağlık arazide bulunan atıl durumdaki sulama kanalını temizleyerek çiftçiler için yeniden elverişli hale getirdi.

ÇEVRE 12.05.2022, 12:48
Van'da sulama kanalı elverişli hale getirildi

Van’da tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarla çiftçilerin verimli bir sezon geçirmesini hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal kesimlerde muhtarlar ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda harekete geçen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, mahallelerde ihtiyaç duyulan çalışmaları tespit ederek harekete geçiyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi’nde de uzun bir süredir tarım arazilerine suyu ulaştıramayan mahalle sakinleri durumu Van Büyükşehir Belediyesine bildirdi. Mahalleden arazi boyunca keşif yapan ekipler, sulama kanalının bulunduğu dağlık arazinin engebeli yapısı ve zorlu coğrafyayı göz önünde bulundurarak çalışmalarına başladı.

Toprak kanal hattındaki suyun kaybını azaltmak ve suyun daha verimli bir şekilde araziye ulaşmasını sağlamak amacıyla yaklaşık 2 bin rakımda hummalı çalışma yürüten ekipler, yer yer taşkınların oluştuğu toprak kanalda ilk defa kanal daraltma ve dinlenme havzaları oluşturdu. Kanalın geçtiği alanlarda heyelan bölgeleri iyileştirilirken, engebeli arazide toplamda 7,5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı yenileme çalışmaları 14 günün ardından tamamlanarak çiftçinin hizmetine sunuldu.

Atıl durumda bulunan kanalın sel ve su taşkınları ile tamamen kullanılmaz hale geldiğini, arazide susuz kaldıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Kerem Güngün, tarımda suyun önemine değinerek susuzluğun kendilerini oldukça güç duruma düşürdüğünü belirtti. Arazilerinin buğday, yonca ve meyve ağaçları başta olmak üzere birçok ürün çeşitliliğine sahip olduğunu söyleyen Güngün, “100-150 haneli mahallemizin faydalandığı 300 dönüme yakın arazimiz susuz kalıyordu. Eski kanalımız dolmuştu. Elverişsizdi. Van Büyükşehir Belediyesine bildirdik. Sağ olsunlar gelip baktılar ve güzel bir çalışma ortaya koydular. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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