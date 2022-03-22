Van'da su kesintisi uyarısı!

VASKİ yaptığı açıklamada, "Edremit 500'lük içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle; 22 Mart Salı (Bugün) Saat 10:30 ile 16:00 saatleri arasında Kiracılar TOKİ, Esentepe, Ayazpinar ve Doğanlar mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Denildi.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA: