Van'da su kesintisi uyarısı!
VASKİ, Erciş ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Erciş ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesinde içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle 3 saatlik su kesintisine gidileceğini duyurdu.
İşte o paylaşım:
“Erciş Beyazıt Mahallesi içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle;14 Şubat Pazartesi (Bugün) Beyazıt Mahallesinde 3 saatlik su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.”
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|24
|52
|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
|45
|4. Bodrumspor
|24
|44
|5. Çorum FK
|24
|43
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|24
|42
|8. Somaspor
|24
|41
|9. Afjet Afyonspor
|24
|38
|10. Ankaraspor
|24
|35
|11. İnegölspor
|24
|31
|12. Serik Belediyespor
|24
|30
|13. Etimesgut Belediyespor
|24
|29
|14. Diyarbekirspor
|24
|28
|15. Adıyaman FK
|23
|25
|16. Sarıyer
|24
|23
|17. Turgutluspor
|24
|23
|18. Ergene Velimeşespor
|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14