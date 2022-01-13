Van'da su kesintisi uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Sıhke TOKİ, Beyüzümü ve Yalım Erez mahallelerinde su kesintisi olacağını bildirdi.

İşte VASKİ’nin o paylaşımı:

İpekyolu Bostaniçi Mahallesi Kurtuluş Caddesindeki 500'lük içme suyu isale hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 13 Ocak Perşembe (Bugün) Saat 17:00 ile 01:00 saatleri arasında Sıhke TOKİ, Beyüzümü ve Yalım Erez mahallelerinde su kesintisine gidilecektir.