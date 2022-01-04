Van'da su kesintisi uyarısı
VASKİ, Edremit Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Edremit Mahallesi’nde su kesintisi olacağını bildirdi.
İşte VASKİ’nin o paylaşımı:
“Edremit Eski Cami Mahallesinde içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 4 Ocak Salı (Bugün) Eski Cami Mahallesi Pazarcılar Sokak ve Yeni Mahalle Dikiciler Sokakta 4 saatlik su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.”
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