Van'da su kesintisi uyarısı
VASKİ, Erciş ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Erciş ilçesinde su kesintisi olacağını bildirdi.
İşte VASKİ’nin o paylaşımı:
“Erciş ilçesinde yapılacak içme suyu havuz temizliği nedeniyle; 04 Ocak Salı Günü (Yarın) Saat 09:00 ile 14:00 saatleri arasında ilçe merkezi genelinde su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.”
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