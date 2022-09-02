Van'da sondaj çalışmalarıyla hayvanların su ihtiyacı karşılanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

ÇEVRE 02.09.2022, 16:55
Van'da sondaj çalışmalarıyla hayvanların su ihtiyacı karşılanıyor

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, su sıkıntısının yaşandığı 40 mahalleye sondaj kuyusu açtı.

Lapılan analizlerin ardından hayvanlara su verilmesini sağlayan belediye, sezon sonuna kadar 4 mahallede daha sondaj çalışması yapılacak.

Elektriğin güneş panellerinden sağlandığı sondaj çalışmalarıyla yaklaşık 300 bin hayvan arazide suyla buluşacak.

Tuşba ilçesine bağlı 1500 nüfuslu Güveçli Mahallesi'nde de arazide yaşanan su sorununu çözmek için ekipler harekete geçti.

Ekipler, sondaj kuyusu açma çalışmalarına 100 metre derinlikte devam ediyor.

Arazide yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Büyükşehir Belediyesine müracaat ettiklerini ifade eden Güveçli Mahalle Muhtarı Süleyman Belin, emeği geçenlere teşekkür etti. AA

Yorumlar (1)
VİZYON 3 saat önce
Yüzölçümü bakımından ülkemizin beşinci büyük iliyiz. 13 ilçe, yüzlerce köy, yüzlerce yayla var. Geniş ovalar, bol su, bol güneş, bol nüfus var. Kırsal alanların tamamını asfalt ve parke taşlı yollarla, köprüler ve istinat duvarlarıyla, sulama göletleri ve sulama kanallarıyla, sondajlarla, su depolariyla, çeşmelerle, içme suyu ve sulama suyu hatlarıyla, sulama sistemleriyle, büz ve boru döşemeleriyle, kırsalı ve yüzlerce köy ve yaylamızı ilgilendiren alt yapı ve üst yapı hizmetleriyle ihya etmeliyiz. Köyleri, yaylaları, bütün kırsalı tarım, hayvancılık, sebze ve meyve yetiştiriciliği, balıkçılık, arıcılık, kümes hayvancılığı gibi alanlarda birer üretim üssü, istihdam üssü, bolluk ve bereket üssü, kazanç ve zenginlik üssü haline getirmeliyiz. Bu toprakların kurtuluşu tarımla, hayvancılıkla ve turizmle mümkündür.
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