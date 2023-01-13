Van'da sokak hayvanları sahipsiz değil

Van'da gece sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte sokak hayvanlarını unutmayan İpekyolu Belediyesi, hayvanların aç kalmaması için ilçenin dört bir yanında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, yemek ve ekmek bırakmaya devam ediyor. İpekyolu Belediyesi yaz aylarında topladığı atık malzemelerden sokak hayvanları için dubleks ve tripleks yuva yaparken, kış aylarında ise yaşam alanlarına mama, yemek ve ekmek bırakarak sahip çıkıyor.

Havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçen İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hem kent merkezi, hem de kırsalda mama dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kentte oluşturulan beslenme odağı ve kedi evlerine düzenli olarak mama ve su bırakan ekipler, başta kırsal alanlar olmak üzere kent merkezinin çeşitli noktalarına da düzenli aralıklarla mama dağıtıyor. Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına önemli yatırımları hayata geçiren İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilikle belediyenin şefkat yüzünü her alanda yansıtmaya devam ediyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu Van'da, sokak hayvanlarını unutmayan belediye ekipleri, hayvanların aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütmeye devam ediyor.

Van Bölge Gazetesi