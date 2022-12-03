Van'da sokak hayvanları artık sahipsiz değil

Türkiye'ye rol model olması beklenen Van Sahipsiz Hayvanlar Birliği, kentteki sokak hayvanlarına sahip çıkacak. Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, Van Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ilçe belediyelerinin de desteğiyle Van'ın yaklaşık 20 bin kilometre karelik tüm mülki sınırlarında bulunan rehabilitasyona ve bakıma muhtaç evcil ve yabani sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunmasını sağlayacak. Kurulan birlik sayesinde Van'da, kanadı kırık bir kuş, ayağı kırık bir kedi ve köpek kalmayacak

"HAYVANLAR KORUMAMIZ ALTINDA OLACAK"

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Sahipsiz Hayvanlar Birliği'nin Türkiye'ye model olacağını belirterek, "İlçe belediyelerimiz birliğimize bütçelerinden yüzde 1 pay aktaracak. İl merkezimizde hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimiz var. İlimizi 4 bölgeye ayırıp saha yönetimi yapacağız. Bu birliğimiz bağımsız çalışacak.

Tüm Van'da yabani ve evcil, kanatlı, tırnaklı hayvanlar korumamız altında olacak. Ne kanadı kırık bir kuş, ne ayağı sakat kedi-köpek ya da bir hayvan kalmayacak. Çünkü mahlûkata şefkat bizim kültürümüzde var. Biz hayvanlara dostuz, hayvanları önemsiyoruz. Aç açıkta hayvan kalmaması, yaralarının ve hastalıklarının tedavi edilmesi için çalışıyoruz. Hayvanlara merhamet etmeliyiz.

Onlar bizim hayatımızın vazgeçilmez parçalarıdır" ifadelerini kullandı. Van Valiliği'nde Vali Ozan Balcı başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer katıldı. Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve ilçe belediyelerinin desteğiyle kentin yaklaşık 20 bin kilometre karelik mülki sınırlarında bulunan sahipsiz hayvanları en iyi şekilde korumayı hedefliyor.

Van Bölge Gazetesi