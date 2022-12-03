Van'da sokak hayvanları artık sahipsiz değil
Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan Van Sahipsiz Hayvanlar Birliğini değerlendirdi. Kentte kurulan Van Sahipsiz Hayvanlar Birliği ile sokak hayvanları en iyi şekilde korunacak.
Türkiye'ye rol model olması beklenen Van Sahipsiz Hayvanlar Birliği, kentteki sokak hayvanlarına sahip çıkacak. Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, Van Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ilçe belediyelerinin de desteğiyle Van'ın yaklaşık 20 bin kilometre karelik tüm mülki sınırlarında bulunan rehabilitasyona ve bakıma muhtaç evcil ve yabani sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunmasını sağlayacak. Kurulan birlik sayesinde Van'da, kanadı kırık bir kuş, ayağı kırık bir kedi ve köpek kalmayacak
"HAYVANLAR KORUMAMIZ ALTINDA OLACAK"
Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Sahipsiz Hayvanlar Birliği'nin Türkiye'ye model olacağını belirterek, "İlçe belediyelerimiz birliğimize bütçelerinden yüzde 1 pay aktaracak. İl merkezimizde hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimiz var. İlimizi 4 bölgeye ayırıp saha yönetimi yapacağız. Bu birliğimiz bağımsız çalışacak.
Tüm Van'da yabani ve evcil, kanatlı, tırnaklı hayvanlar korumamız altında olacak. Ne kanadı kırık bir kuş, ne ayağı sakat kedi-köpek ya da bir hayvan kalmayacak. Çünkü mahlûkata şefkat bizim kültürümüzde var. Biz hayvanlara dostuz, hayvanları önemsiyoruz. Aç açıkta hayvan kalmaması, yaralarının ve hastalıklarının tedavi edilmesi için çalışıyoruz. Hayvanlara merhamet etmeliyiz.
Onlar bizim hayatımızın vazgeçilmez parçalarıdır" ifadelerini kullandı. Van Valiliği'nde Vali Ozan Balcı başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer katıldı. Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve ilçe belediyelerinin desteğiyle kentin yaklaşık 20 bin kilometre karelik mülki sınırlarında bulunan sahipsiz hayvanları en iyi şekilde korumayı hedefliyor.
Van Bölge Gazetesi
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İŞTE HİSLİ, DUYARLI SAYIN VALİMİZİN her konudaki duyarlılığının sokak hayvanları konusunda da yansıyan kıymetli ifadeleri. Teşekkürler saygıdeğer valimiz. Allah'ın bu dilsiz kullarını inşAllah sokaklardan sıcak ve güvenli yüzlerce, binlerce barınağa, kontrol altındaki yaşam alanlarına, sürekli beslenme şartlarına, sağlık koşullarına ve merhamet gereği her türlü ilgiye kavuşturacağız. Van ve ilçelerinde sokaklarda aç, susuz, zayıf, bitkin, sakat, yaralı, barınaksız, sahipsiz ve bazen tehlike arz eden hayvanlar görmek yerine sayın valimizin ifade ettikleri biçimde tüm kurumlar gerekenleri en iyi şekilde yaparsa ülkemizde ve dünyada örnek bir çalışma olur.