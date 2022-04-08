Van'da şiddetli deprem oldu! İşte depremin büyüklüğü...

Son dakika deprem haberi: Saat 11:41'te Van'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla depremin merkez üssünü, şiddetini ve depremden etkilenen bölgeleri araştırıyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Adana deprem haberiyle beraber sarsıntının şiddeti, derinliği ve merkez üssüne ilişkin verileri paylaştı. İşte 8 Nisan 2022 Kandilli son depremler listesi ile sarsıntıya ilişkin bilgiler…

VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Saat 11.41'de merkez üssü Van olan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 4.1 olarak ölçülürken, derinliği 5.0 KM olarak kaydedildi.

ŞEHRİVAN GAZETESİ