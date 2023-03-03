Van'da sıcak hava yüzünü gösterdi

Van'da geçtiğimiz haftaya kadar etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, yerini güneşe bıraktı. Van'da havaların ısınmasıyla vatandaşlar parklara akın ederek, güneşin tadını çıkarmaya başladı.

ÇEVRE 03.03.2023, 09:17
Van'da sıcak hava yüzünü gösterdi

Kette ilk cemrenin düşmesi ile hava sıcaklıkları artmaya başladı. 19-20 Şubat'ta havaya, 26-27 Şubat'ta suya düşen cemrelerin ardından, kentte hava sıcaklığı giderek artıyor. 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek olan cemreyle beraber, kentte hava sıcaklığının artması bekleniyor. Van'da son haftalara kadar etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, yerini güneşe bıraktı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklığının 8- 10 derece olduğu Van'da, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartıyor.  Van'da vatandaşlar kahvehane önlerinde oturarak sohbet eşliğinde güneşli havayı değerlendirirken, birçok kişi ise kentteki parklara akın ederek, güzel havanın tadını çıkarıyor. Van'da sıcak hava hâkim olurken, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; ülke genelinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklığın Van'da 10, Bitlis'te 9, Hakkari'de 8 ve Muş'ta 7 derece olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar, doğu ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülke genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Van Bölge Gazetesi

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