Van'da sıcak hava bunaltıyor

Son yılların en sıcak günlerini yaşayan Van'da termometreler 30 ile 35 dereceyi görüyor. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, bunaltıcı sıcaktan dolayı vatandaşların çoğunun sokağa çıkmadıkları gözlendi. Yapılan son meteorolojik tahminlere göre ise kentte hava sıcaklığının 30 ile 35 dereceyi bulduğu öğrenildi.

Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, birçok ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Yaşanan aşırı sıcaklar Van'ı da etkisi altına aldı. Van'da hissedilen hava sıcaklığı gün içerisinde 33 ile 35 dereceyi bulurken, vatandaşlar parklardaki gölgelik alana sığınarak, sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışan kent sakinleri, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih ederken, bazı çocuklar ise merkezdeki parklarda bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Yüzde 30 civarındaki nemin de etkisiyle hava sıcaklığının daha fazla hissedildiği kentte, sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Van'da sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ve nefes almakta zorlandığını söyleyen Murat Karataş isimli vatandaş, "Van'da son yıllarda sıcak hava bu kadar etkili olmamıştı. Adeta nefes alamıyoruz. Birkaç dakika yürüdüğümüzde terler sırtımızdan akmaya başlıyor. Nem de çok fazla, sıcaklık olması gerekenin çok üstünde. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Bölgegazetesi