Van'da "Sahil Bandı Projesi"nin uygulanmasına başlandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Belediyesi'nin vizyon çalışmalarından olan projenin birinci etabında ilk kazma vuruldu.

Gölün ve çevrenin kirlenmesine neden olan bölgedeki 307 ahırın yıkımını gerçekleştiren belediye, bataklık olan alanları da ıslah ederek altyapı çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.

Sosyal donatı alanları, 75 bin metrekarelik yeşil alanı, koşu parkuru, bisiklet ve yaya yolu, restoran, kafe ve çocuk oyun bölümleriyle vatandaşların yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin güzel zaman geçirebilecekleri şekilde tasarlanan parkın, yıl sonuna kadar hizmete sunulması hedefleniyor.

Proje alanında incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, projenin hem turizme hem de istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

Kentteki ahırların şehir dışına çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Sahil Bandı Projesi tamamlandığında Van Kalesi etrafında büyük bir hareketlilik yaşanacak. İlk aşamada 116 bin metrekare alan üzerine bir park planladık. Bunun 75 bin metrekaresi yeşil alan olacak.

İçinde yürüyüş ve bisiklet yolu, konser, kafe ve etkinlik alanları bulunuyor. Uzun süredir çalışma yürüttüğümüz kalenin çevresi eskiden bataklıkken, bundan sonra daha güzel vakit geçirilebilecek bir alan olarak ön plana çıkacak. Van Kalesi'nin hemen yanında Eski Van Şehri, Hüsrevpaşa ve Kayaçelebi camileri bulunuyor. Projenin hayata geçmesiyle Vanlıları Van Gölü ile buluşturacağız. Ahır yıkımlarımız devam ediyor. Burada ahır yapımına ve hayvan otlatmaya müsaade etmeyeceğiz."

Eski Van Şehri'nin canlanmasıyla birçok turistin kente geleceğini ifade eden Aydın, "30 bin kişilik bir konser alanı planladık. Parkın içinde kafeler, büfeler, farklı satış noktaları olacak. Proje tamamlandığında yüzlerce kişiye iş alanı açılacak ve istihdama katkı sağlanacak. Çok büyük bir alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları olacak. Bataklık bir alanda çalışma yapmak zor.

Bunların tamamının alt ve üstyapısını, yolunu, elektriğini, mekaniğini, sulamasını en ince ayrıntısına kadar düşündük. Yıl sonuna kadar projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. İlçenin tamamına hizmet etme gayreti içindeyiz. İlçemizdeki yeşil alan eksikliğinin farkındayız. Büyük ölçekli projelerimizle ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu. AA