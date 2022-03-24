Van'da okullar tatil edildi

Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, park halindeki araçlar ise adeta kara gömüldü. Eğitim öğretime bir gün ara verilirken, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan 94 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışının hakim olduğu ve kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği Başkale'de, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.