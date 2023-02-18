Van'da Ocak ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı!

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 183 konut, Bitlis'te bin 269, Hakkâri'de ise 23 konut satış sonucu el değiştirdi. Van'da ise Aralık ayında 716 konut satışı yapıldı. TÜİK'in verilerine göre Aralık ayında konut satışları atarken, bölge illeri arasında en çok konut yine Van'da satıldı.

VAN, BÖLGEDE KONUT SATIŞINDA ZİRVEDE

Van'da 2022 yılında 8 bin 497 konut satılırken, Muş'ta 2022 yılında 3 bin 40 konut satılmıştı. Bitlis'te 2022 yılında 4 bin 208 konut satılırken, Hakkâri'de ise 2022 yılında 910 konut satış sonucu el değiştirmişti. 2023 yılının ilk ayında Van'da 716 konut, Muş'ta 183 konut, Bitlis'te 269 konut, Hakkâri'de ise Ocak ayında 23 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 415 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 808 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve %5,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Hakkâri, 24 konut ile Ardahan ve 42 konut ile Tunceli oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 16 BİN 203 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 azalış göstererek 16 bin 203 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %16,6 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 4 bin 260'ı ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 81 bin 505 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %83,4 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 27 BİN 532 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 artarak 27 bin 532 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,2 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8 artış göstererek 70 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %71,8 oldu.

YABANCILARA OCAK AYINDA 4 BİN 161 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 azalarak 4 bin 161 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 592 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 380 konut satışı ile İstanbul ve 331 konut satışı ile Mersin izledi.

Van Bölge Gazetesi