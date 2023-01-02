Van'da Ocak ayında ağaçlar yeşerdi

İklim değişikliğinden kaynaklı zamansız yeşeren kavak ağaçları vatandaşları endişelendiriyor. İran sınırına 45 kilometre mesafede bulunan Özalp, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Murat Van bölümünde yer alıyor. Denizden yüksekliği 2 bin 100 metre olan Özalp'a bağlı Emek Mahallesi’nde kavak ağaçları, havanın ılıman gitmesiyle yeşermeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ulusal, geçen yıl Ocak ayında hava sıcaklığının eksi 16-17 derece olduğunu ifade etti. Bugünlerde ise termometrelerin 4 dereceyi gösterdiğini ifade eden Ulusal, ağaçların yeşermesinin kendilerini hem şaşırttığını hem de endişelendirdiğini söyledi.iha