Van'da Nisan ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı!

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 182 konut, Bitlis'te 237, Hakkâri'de ise 25 konut satış sonucu el değiştirdi. Van'da ise Nisan ayında 621 konut satışı yapıldı.

TÜİK'in verilerine göre bölge illeri arasında en çok konut yine Van'da satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da Ocak ayında 449, Şubat ayında 559, Mart ayında ise 642 konut satılarak el değiştirdi. Ocak ayında Muşta 217, Bitlis'te 224, Hakkâri'de 31 konut satılırken, Şubat ayında Muş'ta 193, Bitlis'te 177, Hakkâri'de 40 konut satış sonucu el değiştirdi. Mart ayında ise, Muş'ta 244 konut, Bitlis'te 263, Hakkâri'de ise 505 konut satış sonucu el değiştirmişti.

TÜRKİYE GENELİNDE NİSAN AYINDA 133 BİN 58 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve %19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 195 konut satışı ve %9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve %6,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25'er konut ile Ardahan ve Hakkari, 47 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 32 BİN 30 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,1 artışla 100 bin 372 oldu. Nisan ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 239'u; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 724'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 36 BİN 421 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,7 artarak 36 bin 421 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %27,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 artışla 130 bin 858 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 96 BİN 637 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,0 artış göstererek 96 bin 637 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %72,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,3 artışla 322 bin 263 olarak gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi