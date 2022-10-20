Van'da muhtarlık binasının temeli atıldı

Van'ın Edremit ilçesinde Eminpaşa Mahallesi Muhtar Hizmet Binasının temeli atıldı.

ÇEVRE 20.10.2022, 09:23
Van'da muhtarlık binasının temeli atıldı

Ankara'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Muhtarlar evi açılış ve 100 muhtar hizmet binası temel atma töreni kapsamında, Eminpaşa Mahallesinde de tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldığı programda, hizmet binasının temeline ilk harç, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Furkan Duman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmeoğlu tarafından döküldü.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.AA

Yorumlar (2)
Arif Kılıç 5 saat önce
Temel atma ve açılış törenleri diye saçmalıklar ilerlemiş Ülkelerde de var mıdır bilmiyorum.
Olması gereken rutin işler için neden zaman ve maddiyat harcanıyor, israf değil mi?
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Ahmet Aslan 3 saat önce
MaşAllah ne büyük bir yatırım.
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