Van'da Miting Alanları ve Yürüyüş Güzergahları Değiştirildi

Valilik yapılacak açık hava toplantıları, yer ve güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerleri yeniden belirledi.

ÇEVRE 28.01.2023, 11:44
Van'da Miting Alanları ve Yürüyüş Güzergahları Değiştirildi

Toplantı, gösteri ve miting yapılacak alanlar ile yürüyüşlerin ve dağılımların güzergâhlarının yanı sıra pankart ve afiş asılabilecek yerler, Van Valiliği tarafından tekrar gözden geçirilerek yeniden belirlenip duyuruldu.

Van Valiliği tarafından yayınlanan duyuruda, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre ilimizde yapılacak açık hava toplantıları, yer ve güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler Valilik Makamının 25.01.2023 tarihli ve E-45896253-640-62625 sayılı olur’ları ile yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 26’ncı maddesi ve bu Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3’ncü maddesi uyarınca propaganda amacına yönelik afiş ve pankartların Belediye Başkanlıklarından resmi belgelerle kiralanan billboardlar aracılığıyla ilan edilmesi, tespit edilen miting alanları, yürüyüş güzergâhları ve toplanma yerlerinde (resmi daireler hariç), İpekyolu, İki Nisan, Kazım Karabekir (Maraş), Melen, Cumhuriyet, Sıhke, Milli Egemenlik ve İskele Caddeleri üzerine asılması hususu;  Halkımıza saygı ile duyurulur” denildi.

Van Valiliği yeniden belirlenen miting alanlarını şu şekilde açıkladı;

1. MİTİNG ALANI: ATATÜRK KÜLTÜR PARKI

Yürüyüş Toplanma Yeri: Melen Caddesi-Eski Medikal Park Hastanesinin bulunduğu boş araziden Kale istikameti yönüne 100 m. ilerisi.

Yürüyüş Güzergahı: Melen Caddesi-Eski Medikal Park Hastanesi’nden Kale istikameti yönüne 100 m. İlerisi, Kültür 1.Sokak üzerinden miting alanına varış, (yaklaşık mesafe 1 km)

Miting Toplanma Alanı: Selimbey Mah 80 Pafta, 139 Ada, 4 Parselde Van Belediyesinde tapu kaydı bulunan 25840 metre kare alan.

Dağılım Güzergâhı: Eski Kale Yolu üzerinden Derviş Demircioğlu Cad, Gülhane Sokak istikametlerine, Terzioğlu Cad, Kültür 1 Sok. üzerinden Melen Cad. istikametlerine. Melen Caddesi üzerinden Eski Erzurum Yolu Cad. ve Üçevler Cad. istikametlerine.

2. MİTİNG ALANI: MUSTAFA ALTAYLI PARKI

Yürüyüş Toplanma Yeri: Sıhke Caddesi, Semaverli Kavşak yanı,

Yürüyüş Güzergâhı: Semaverli Kavşaktan başlayarak, Sıhke Caddesi üzerinden Mustafa Altaylı Parkına intikal. (1 km)

Miting Toplanma Alanı: Vali Mithat Bey Mahallesi-Sıhke Caddesi, Eski Cezaevi Sokak ile Altaylı Sokağın kesiştiği nokta.

Dağılım Güzergâhı: Sıhke Caddesi üzerinden İki Nisan Sk., Ekinci İki Sk., Trafik Sk., Altaylı Sk., Meşeli Sk., Meşeli 1. Sk., Meşeli 2. Sk., Hamzadayı Sk., Mühacir Sk., A.Gazi Sk., E.Cezaevi Sk., Ercişli Emrah Sk. istikametlerine.

3. MİTİNG ALANI: KÜLTÜR KAVŞAĞI

Yürüyüş Toplanma Yeri: Erek Dağı Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi Kesişimi (Günpaş Market Önü).

Yürüyüş Güzergahı: Erek Dağı Caddesi-Milli Egemenlik Caddesi kesişiminden (Günpaş Market Önü) başlayarak, Milli Egemenlik Caddesi üzerinden Kültür Kavşağı yaklaşık mesafe ( 800 m )

Miting Toplanma Alanı: Mareşal Fevzi Çakmak ve Milli Egemenlik Caddeleri Kesişimi noktası

Dağılım Güzergâhı: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Çuhaz Petrol ile Milli Egemenlik Caddesi Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye Meydanı istikametlerine.

Vansesi

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